Ravenna. Testata all’allenatore dei bambini. Il mondo del calcio: «Grave aggressione intollerabile»

RAVENNA. Il mondo del calcio prende posizione dopo il brutto episodio di Mezzano dove l’allenatore di una squadra giovanile è stato aggredito dal padre di un giocatore che era stato sostituito ricevendo una testata. «Il Settore Giovanile e Scolastico FIGC E.R., unitamente al CRER FIGC LND e alla Delegazione Provinciale di Ravenna FIGC LND», si legge in una nota congiunta diffusa oggi, «esprimono indignazione circa la notizia del gravissimo fatto verificatisi durante la gara della Categoria Pulcini tra Mezzano di Ravenna e Cervia disputata sabato scorso, ed intendono stigmatizzare con forza i comportamenti violenti posti in essere da parte di genitori che assistevano alla gara».

«La grave aggressione perpetrata ai danni dell’Istruttore della Soc. Mezzano Calcio», prosegue la nota, «non è assolutamente tollerabile e nulla ha a che vedere con il gioco del calcio e con i valori che lo stesso veicola, ancorché in occasione di una gara tra ragazzini di dieci anni, verso i quali proprio i genitori devono sempre adottare una condotta adeguata. Vogliamo ribadire ancora una volta che, proprio i genitori, svolgono un ruolo fondamentale nell’educazione dei propri figli, che spesso risultano vittime inconsapevoli. Infine, auspichiamo che gli stessi genitori possano contribuire allo sviluppo di un ambiente sicuro, positivo e stimolante in cui i giovani atleti siano liberi di giocare e divertirsi. Posto ciò, come Istituzione sportiva continueremo ad informare e formare mamme e papà di atleti minorenni, affinché possano supportare e accompagnare al meglio, e in maniera corretta, il percorso dei propri figli nel mondo dello sport, evitando così tutti quei comportamenti devianti ai quali purtroppo si assiste di frequente sui campi di giuoco».

Il documento è firmato dal Coordinatore Regionale Sgs (Settore giovanile scolastico) Emilia Romagna Massimiliano Rizzello, dal presidente CRER (Comitato regionale Emilia-Romagna) FIGC LND Simone Alberici e dal delegato Provinciale di Ravenna FIGC Lega nazionale dilettanti Johannes Donati.