Ravenna, terrorizza e minaccia la compagna con un coltello: 30enne agli arresti domiciliari

Nella serata di ieri a Ravenna, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, la Polizia di Stato di Ravenna è intervenuto a Madonna dell’Albero per un grave episodio di violenza domestica. Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che un uomo di nazionalità bulgara di 30 anni, a breve distanza dell’abitazione della compagna, stava minacciando la donna con un coltellino. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha consentito di fermare l’uomo e di mettere in sicurezza la vittima, evitando conseguenze più gravi. Al termine degli accertamenti, il 30enne è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, con la persona offesa immediatamente assistita dal personale intervenuto. Informato il Pubblico Ministero di turno, è stata disposta nei confronti dell’arrestato la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.