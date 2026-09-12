Ravenna, terrore sul pianerottolo per qualche migliaio di euro: la Polizia incastra due aggressori

La Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto due giovani, un italiano di origini nordafricane e un cittadino marocchino, ritenuti i responsabili di un’aggressione finita nel sangue. La vicenda risale alla scorsa primavera quando la vittima, un ragazzo ventenne, è stata sorpresa sul pianerottolo di casa da due malviventi a volto coperto e armati di coltello. I malintenzionati lo hanno spinto con la forza all’interno dell’appartamento e, di fronte alla reazione del giovane, lo hanno ferito al braccio e al costato con alcuni fendenti, riuscendo poi a fuggire con un bottino di diversi chilometri di euro.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura ravennate, sono scattate ad agosto a seguito della denuncia dettagliata presentata dal ragazzo. Grazie alla descrizione degli aggressori, gli agenti sono risaliti a una rosa di sospettati, tra i quali la vittima ha riconosciuto due suoi conoscenti.

Gli elementi raccolti hanno spinto il Giudice per le Indagini Preliminari a ordinare la custodia cautelare in carcere. Il primo indagato è stato rintracciato nella sua abitazione a Ravenna, dove si trovava già agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata, mentre il complice, un cittadino irregolare colpito da ordine di espulsione, è stato individuato in una struttura ricettiva a Milano. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere.