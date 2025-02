Ravenna, terribile incidente frontale: muore a 20 anni

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita in un terribile incidente frontale questa mattina a Borgo Faina sulla via Dismano, nei pressi dell’incrocio con via Argine Sinistro Canale Molino. Per cause in via di accertamento, questa mattina poco dopo le 8, una Fiat 600 e una Bmw si sono scontrate frontalmente, con un impatto violentissimo che ha semi-distrutto la Fiat. Sul posto la Polizia Stradale di Ravenna, i Vigili del Fuoco di Ravenna, i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata. Il giovane alla guida della Fiat 600 è purtroppo morto in ambulanza nel tragitto verso l’ospedale di Ravenna. Ferito gravemente l’uomo alla guida della Bmw: rimasto comunque sempre cosciente, anch’egli trasportato all’ospedale di Ravenna. I primi soccorsi sono stati effettuati da un residente della zona, messo in allarme dal rumore dell’impatto: il ragazzo era rimasto incastrato nell’abitacolo della Fiat ed è stato liberato dai Vigili del Fuoco, ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.