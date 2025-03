Ravenna, terribile incidente e l’auto si inserisce nel camion: grave un giovane - Gallery

Un terribile incidente questa mattina a Ravenna all’incrocio tra via Canala e via San Giuseppe, già teatro in passato di tanti sinistri anche gravi. Verso le 8.30 di questa mattina si è verificato un tremendo impatto a forte velocità tra un’auto e un camioncino di una azienda di logistica. In condizioni gravi (ma cosciente) il giovane alla guida dell’auto e portato in elicottero al “Bufalini di Cesena”. Ferito anche il conducente del camion, trasportato in ambulanza all’ospedale. Alla base dell’incidente una mancata precedenza, con l’auto che di fatto ha finito con l’inserirsi all’interno del camion. Sul posto i Vigili del Fuoco con la gru per recuperare il camion e l’auto all’interno, oltre ai sanitari del 118. La via Canala è chiusa al traffico: rilievi a cura della Polizia Municipale di Ravenna.