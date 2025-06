Ravenna terra di case vacanza, il dato più alto in regione

RAVENNA. Il comune di Ravenna, tra quelli capoluogo di provincia, è quello in Emilia-Romagna dove è più alta la percentuale di chi compra un immobile per farci la sua casa vacanza. E’ questo il risultato di uno studio condotto da Tecnocasa. Solo il 58,7% degli acquisti è dovuto all’abitazione principale mentre il 25,2 alla destinazione casa vacanza e solo il 16,1% come investimento. Al secondo posto c’è Rimini con un 9,3% di acquisti per casa vacanza e un 18,1% per investimento. A Forlì il 24,2% acquista per investimento e il 72,7 per abitazione principale.