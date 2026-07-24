Ravenna, tentato omicidio in zona Speyer: condannato a 5 anni e mezzo

RAVENNA - Si è chiuso con una condanna a 5 anni, 6 mesi e 15 giorni il processo con rito abbreviato a carico di un 24enne tunisino accusato del tentato omicidio di un coetaneo egiziano accoltellato il 21 febbraio scorso sotto i portici di via Carducci, nella zona dei Giardini Speyer. La sentenza è stata pronunciata dal gup Corrado Schiaretti, mentre il pm Silvia Ziniti aveva chiesto una pena di 8 anni.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane colpì la vittima con tre coltellate, ferendola alle spalle e al torace. Il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia locale impedì conseguenze ancora più gravi e costrinse l’aggressore alla fuga. Gli inquirenti hanno ricondotto il movente a un regolamento di conti maturato il giorno precedente durante uno scontro tra gruppi di giovani tunisini ed egiziani nell’area della stazione, sullo sfondo dello spaccio di droga.

Il giudice ha escluso l’aggravante della premeditazione, confermando invece quella dei futili motivi. Dopo l’arresto, il tunisino era evaso dalla comunità dove si trovava ai domiciliari, venendo rintracciato due giorni dopo a Ferrara