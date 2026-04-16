Ravenna, tentato furto al liceo classico: aula a soqquadro

Scuola a soqquadro da ignoti che avrebbero tentato di rubare i computer in dotazione al plesso, salvo poi darsi alla fuga all’arrivo dei carabinieri: è successo nella scorsa notte al liceo classico.

Secondo quando è stato possibile ricostruire, i malviventi si sarebbero introdotti nel plesso scolastico intorno a mezzanotte e mezza: avvisati da una segnalazione, sul posto sono giunti i militari dell’Arma, ma a quanto pare i ladri si erano già dileguati. Da capire se siano stati portati via oggetti: nella giornata di ieri sui social è rimbalzata anche la notizia di un pc lanciato dalla finestra, tuttavia pare che chi è entrato non sia riuscito a rubare nulla. Di certo c’è che il passaggio dei ladri ha lasciato segni non indifferenti su una delle aule del liceo, tanto da far somigliare il tentato furto ad un atto vandalico, con banchi, sedie e computer in disordine.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, mentre pare che l’allarme interno collegato al centralino della vigilanza notturna non sia scattato, rendendo così necessaria una segnalazione diretta ai militari dell’Arma, il cui arrivo tempestivo è stato quindi decisivo per cogliere di sorpresa gli ignoti costringendoli alla fuga.