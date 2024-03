Ravenna, tentata rapina nella notte al McDonald’s di via Trieste. Malviventi messi in fuga da una dipendente.

Tentata rapina questa notte, poco dopo le 2, al McDonald’s di via Trieste a Ravenna. In azione due uomini con volto coperto che hanno tentato di mettere le mani sull’incasso del McDrive, aggredendo la cassiera di turno del servizio take away. La donna ha reagito riuscendo a mettere in fuga gli aggressori. A causa del comprensibile forte choc subito, la dipendente è stata poi soccorsa da un’ambulanza del 118. Sul posto è intervenuta la polizia che sta presumibilmente visualizzando le immagini delle telecamere di sicurezza.