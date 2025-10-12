Ravenna. Tentata rapina in un negozio in centro con lo spray al peperoncino. Arrestato

Sabato 11 ottobre, in serata, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 26 anni di origine marocchina con regolare permesso di soggiorno ma senza fissa dimora. L’accusa è di tentata rapina aggravata in un negozio del centro di Ravenna. Verso le 18.15, alla centrale operativa della Questura è arrivata una chiamata d’emergenza: una rapina era in corso in un negozio di abbigliamento della zona. Le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono arrivate immediatamente sul posto.

Secondo quanto riferito dai dipendenti, il giovane aveva cercato di rubare un indumento e, quando era stato scoperto, aveva spruzzato spray al peperoncino contro tre persone: una commessa, una guardia giurata e un’altra dipendente. Dopodiché si era dato alla fuga.

Fortunatamente nessuno ha riportato ferite serie. Grazie alle descrizioni dettagliate fornite dai testimoni, gli agenti sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco dopo in una strada vicina.

Portato in Questura, l’uomo è stato identificato attraverso rilievi fotografici e dattiloscopici. È emerso che aveva già precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Su ordine del magistrato, il 26enne è stato trasferito nel carcere di Ravenna, dove resta in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.