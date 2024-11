Ravenna, tentata rapina in negozio di ottica in centro. Arrestato dai carabinieri

Si è trasformata in tentata rapina impropria un tentativo di furto perpetrato da un uomo ai danni dell’ottica Dragoni; in pieno centro a Ravenna, tra via Corrado Ricci e piazza dei caduti. Un italiano di circa 50 anni è entrato poco dopo l’apertura nel negozio dove all’interno si trovava la commessa, poi ha cercato di uscire portando via due paia di occhiali. La commessa ha reagito cercando di evitare il furto e l’uomo non ha esitato a strattonarla per scappare. Le urla della dipendente hanno raccolto l’attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato il 112, una pattuglia che si trovava poco lontana dal negozio è intervenuta in pochi minuti riuscendo a immobilizzare e portare via l’uomo che verrà presumibilmente arrestato, considerata anche la flagranza di reato. Per fortuna la commessa non ha riportato ferite.