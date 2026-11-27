Un tentato furto nella tarda mattinata di oggi, venerdì 27 novembre, al supermercato Coop in via di Roma a Ravenna, un esercizio commerciale già teatro in passato di episodi del genere. Due giovani di nazionalità straniera hanno asportato della merce dagli scaffali e sono usciti senza pagare. La guardia giurata li ha sorpresi, guidando con tutti i dettagli gli agenti delle volanti della Polizia di Stato che hanno fermato i due ladri in viale Farini per poi condurli in Questura per gli accertamenti di rito.