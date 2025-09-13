Ravenna. Tenta un furto e aggredisce gli agenti: arrestato un 24enne

Un cittadino italiano di 24 anni, residente a Ravenna, è stato arrestato nella notte dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G.S.P.) della Questura di Ravenna per tentato furto, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è scattata in seguito a diverse segnalazioni pervenute alla Sala Operativa della Questura. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente sul luogo della segnalazione, dove hanno sorpreso il giovane mentre tentava di introdursi illegalmente all’interno di un esercizio commerciale della città, dopo aver infranto il vetro dell’attività.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti della Volante hanno individuato il responsabile che, alla vista degli operatori, ha immediatamente assunto un comportamento aggressivo, opponendo resistenza attiva. L’atteggiamento ostile del giovane è proseguito anche durante il trasferimento presso i locali della Questura, dove è stato condotto per gli accertamenti di routine.

I precedenti penali

Il 24enne non era nuovo alle forze dell’ordine: risulta infatti gravato da diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi sempre sul territorio ravennate. L’uomo era inoltre già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale, circostanza che aggrava la sua posizione.

Le autorità stanno attualmente conducendo approfondimenti investigativi per verificare un eventuale coinvolgimento dell’arrestato in altri furti avvenuti nella zona con modalità analoghe a quelle del tentativo di effrazione per cui è stato fermato.

Dopo aver informato l’Autorità Giudiziaria competente, il giovane è stato dichiarato in stato di arresto con le accuse di tentato furto e danneggiamento, oltre ai reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.