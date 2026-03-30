Ravenna, tenta di rubare barrette ma si imbatte nel vicario del questore e gli trovano addosso droga

RAVENNA. Un tentativo di furto terminato in arresto e il sequestro di sostanza stupefacente: è il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Ravenna lo scorso sabato pomeriggio presso il supermercato PAM di via Diaz. A rendere possibile l’arresto è stata la prontezza di Paola Liaci, vicario del questore. Nonostante fosse libera dal servizio, la dottoressa ha notato un giovane di 26 anni, di nazionalità egiziana, mentre tentava di sottrarre delle barrette alimentari dagli scaffali.

La situazione è precipitata quando l’uomo, vistosi scoperto, ha strattonato con violenza la commessa nel tentativo di aprirsi un varco e fuggire. La segnalazione immediata del vicario ha permesso alle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di intervenire in pochi istanti, bloccando il soggetto prima che potesse far perdere le proprie tracce.

Oltre alla refurtiva, i poliziotti hanno rinvenuto addosso all’uomo circa 19 grammi di sostanza stupefacente, subito posta sotto sequestro.

Alla luce dei fatti, il 26enne è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e deferito in stato di libertà per detenzione illecita di stupefacenti.