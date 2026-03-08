Ravenna, tenta di rubare 468 euro di spesa alla Coop dell’ESP: arrestato 54enne

Un italiano di 54 anni è stato arrestato giovedì 6 marzo dalla Polizia di Stato con l’accusa di furto aggravato, dopo essere stato sorpreso mentre cercava di uscire senza pagare dal supermercato Coop del Centro Commerciale ESP di Ravenna con un carrello colmo di generi alimentari del valore di 468,09 euro.

L’intervento è stato effettuato da agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio. Gli operatori hanno bloccato l’uomo nel momento in cui stava tentando di oltrepassare le casse senza pagare la merce. Grazie alla prontezza degli agenti, l’intera refurtiva è stata recuperata intatta.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, il 54enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio. Il giorno seguente si è celebrato il rito direttissimo davanti al Tribunale di Ravenna: il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dell’imputato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

L’episodio si inserisce nel quadro di una costante attività di contrasto ai reati predatori nelle aree commerciali, che la Questura di Ravenna porta avanti con regolarità. Un impegno che, secondo quanto comunicato dalla stessa Questura, continua a dare risultati concreti a tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività economiche del territorio.