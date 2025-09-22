Ravenna, tensione al corteo per Gaza: alcuni manifestanti si sdraiano sul ponte mobile e bloccano il traffico, intervengono le forze dell’ordine

Momenti di tensione questa mattina al corteo per Gaza a Ravenna. Verso le 10.40, un gruppo di 6-7 manifestanti si è staccato dal corteo principale. Passando lungo la banchina sud, i manifestanti si sono quindi sdraiati sul ponte mobile bloccando la circolazione. I manifestanti avevano uno striscione, opponendo una resistenza passiva per bloccare la circolazione dei veicoli. Pronto l’intervento delle forze dell’ordine, con almeno due manifestanti portati in Questura.

In seguito il corteo ha nuovamente bloccato il ponte per 5 minuti in segno di protesta per la drammatica situazione in Palestina, in una mattinata ricca di disagi per gli automobilisti.