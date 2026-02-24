Ravenna, telefoni alla guida, sospese 12 patenti

RAVENNA. Tante fantasiose giustificazioni, ma con lo stesso esito: patente sospesa perché chi guidava stava usando il telefonino. Negli ultimi tre mesi, a Ravenna la Polizia locale ha sospeso 12 patenti ad altrettanti automobilisti per utilizzo del cellulare senza auricolari o vivavoce. Violazioni per le quali, oltre alla sanzione amministrativa e alla sospensione della patente, è prevista anche la decurtazione di cinque punti, ricordano i vigili. Tra le scuse accampate dai sanzionati: “Non stavo telefonando, stavo ascoltando un messaggio”, “Mi avete preso in un brutto momento”, “Ascolto un vocale di mia mamma che si è operata al ginocchio”.

La Polizia locale ricorda che qualsiasi utilizzo del telefono che comporti l’allontanamento delle mani dal volante o la distrazione dalla guida è punito con una sanzione da 250 euro, decurtazione di cinque punti e sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. In caso di recidiva, nel corso del biennio, la sanzione amministrativa applicata sale a 350 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione del titolo di guida da uno a tre mesi.

L’invito è insomma di “adottare comportamenti responsabili e rispettosi delle regole, per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri utenti della strada”.