Ravenna, telecamere scovano i ladri. Furto sventato alla Italdron

Furto sventato nella serata di ieri nella sede di Italdron, in via Faentina. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e delle Volanti della Polizia di Stato ha consentito di intercettare anche uno dei presunti responsabili del colpo. Fondamentale l’impianto di video sorveglianza, che ha colto due persone vestite di scuro, facendo scattare la segnalazione alle forze dell’ordine. Giunte sul posto, in prossimità dell’azienda, nell’area del cavalcavia che porta a Fornace Zarattini, gli agenti sono riusciti a bloccare uno dei responsabili che erano già riusciti a danneggiare l’ingresso posteriore.