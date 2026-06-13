Ravenna, Tcr festeggia il 25° compleanno: “Tutto il porto sta crescendo”

Tcr spegne le candeline. Con la partecipazione delle principali autorità, il Terminal Container del porto di Ravenna, ha celebrato nella serata di giovedì scorso i primi 25 anni di attività di fronte ai propri dipendenti e ad una folta rappresentanza di operatori, agenzie, linee marittime, agenti e spedizionieri nonchè addetti ai vari servizi dello scalo, la stessa Compagnia portuale e tutto il mondo del trasporto. Il presidente Giannantonio Mingozzi, confermato nella carica dalla recente assemblea degli azionisti e dal consiglio di amministrazione, ha sottolineato come “nonostante gli sconvolgimenti di questi ultimi tempi che mettono a dura prova imprese e lavoro, tutto il porto di Ravenna sta crescendo e con esso Tcr rappresenta una realtà con importanti risultati positivi e nuovi clienti guadagnati anno dopo anno”. Tant’è che “registriamo nei primi 5 mesi di quest’anno un andamento avanti di 8 punti rispetto al 2025, e questa è la conferma di un impegno straordinario dei nostri dipendenti”.

Infine Mingozzi ha ricordato come il Consiglio di amministrazione di Tcr sia composto oggi da cinque membri rispetto ai sette delle precedenti gestioni. Il sindaco Alessandro Barattoni ha concluso l’incontro augurando a Tcr “di continuare sulla strada dell’innovazione e della competitività perchè un porto che cresce come il nostro non può fare a meno di un Terminal Container autorevole e sempre più moderno e attivo”.