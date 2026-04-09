Ravenna, taxi per disabili gravi: assegnata la prima licenza

È stata rilasciata la prima licenza taxi nel comune di Ravenna dedicata specificamente al trasporto di persone con disabilità gravi con necessità di incarrozzamento. Il taxi è in circolazione da ieri.

Grazie a questa assegnazione, il numero complessivo delle licenze taxi attive sul territorio comunale sale così a 29. A giugno 2024 era stato pubblicato un bando per sei nuove licenze e, di queste, nell’ultimo anno e mezzo ne sono state rilasciate quattro ordinarie. Ora si aggiunge la licenza dedicata al trasporto di persone con disabilità, il cui valore è stato definito applicando una riduzione del 15% rispetto a una licenza ordinaria, per un importo pari a 76.500 euro. “Con l’assegnazione di questa prima licenza dedicata al trasporto di persone con disabilità gravi – dichiara l’assessore allo Sviluppo economico Fabio Sbaraglia - la città compie un ulteriore passo in una dimensione sempre più inclusiva e accessibile, che integra e rafforza l’offerta dei taxi ordinari sul territorio, assicurando spostamenti sicuri e adeguati alle esigenze di chi ha maggiori difficoltà di mobilità. Continueremo a lavorare insieme alla Commissione taxi e alle associazioni di categoria per monitorare il livello di soddisfazione del fabbisogno valutando le modalità per assegnare anche la seconda licenza dedicata al trasporto di persone con disabilità prevista dagli accordi”.