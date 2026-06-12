Ravenna, Taverna Bukowski costretta a chiudere: 16 licenziamenti

Concessione revocata. La Taverna Bukowski è costretta a chiudere. Cancelli serrati e 16 dipendenti licenziati. E’ l’epilogo della battaglia legale intrapresa da Emilio Tondini, gestore dello storico locale di Marina di Ravenna affacciato su viale delle Nazioni. Il 3 giugno i Carabinieri Forestali gli hanno notificato il provvedimento esecutivo che poggia sulla sentenza del Consiglio di Stato depositata il mese scorso; viene respinto il ricorso contro la revoca della concessione stabilita l’anno scorso dal Tribunale amministrativo regionale. Un duro colpo per viale delle Nazioni, che per l’estate 2026 perderà una delle tappe fisse delle serate rivierasche.