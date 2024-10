Ravenna, Tari: scadenza della prima rata posticipata al 30 novembre

In una nota il Comune di Ravenna informa cittadini e imprese che la scadenza per il versamento della prima rata della Tari 2024 è stata posticipata al 30 novembre. La scadenza per il pagamento della seconda rata resta invariata al 31 dicembre.

Il posticipo è stato determinato da problemi tecnici che hanno rallentato l’invio degli avvisi di pagamento. Anche chi avesse già ricevuto l’avviso, con indicata la data del 31 ottobre quale scadenza per il pagamento, può comunque pagare entro il 30 novembre (e comunque tutti riceveranno l’avviso con indicata la data del 31 ottobre, in quanto gli avvisi risultavano già tutti stampati e avviati alla postalizzazione prima della decisione del posticipo della scadenza).

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento allo sportello di Municipia spa, in via Colonna 7 (tel. 05444.85819) aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.30.