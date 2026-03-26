Ravenna, tanti alberi caduti, interrotta anche la linea ferroviaria per Bologna GALLERY

RAVENNA. Il vento forte ha provocato la caduta di molti alberi a Ravenna e dintorni. In particolare uno di questi caduto sulla linea ferroviaria Ravenna-Bologna ha bloccato la circolazione ma il problema è in fase di soluzione.

I vigili del fuoco fanno sapere che nel corso della giornata, il territorio ravennate è stato interessato da condizioni meteorologiche avverse che hanno determinato un consistente incremento delle richieste di soccorso. Dalla mezzanotte di oggi, sono stati effettuati complessivamente 155 interventi, con l’impiego di 183 mezzi operativi. Le attività hanno riguardato principalmente allagamenti, rimozione di alberi e rami pericolanti, prosciugamenti, oltre a verifiche e messe in sicurezza di strutture danneggiate dal maltempo. In almeno un caso un albero è caduto su un’auto. Vietato l’accesso alle dighe foranee a causa dell condizioni del mare.