Ravenna. Tamponamento sulla Statale 16, grave una donna trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la Statale 16, all’altezza del chilometro 150+400, nel tratto compreso tra il centro commerciale Esp e il Centro iperbarico di Ravenna. Erano circa le 15 quando un furgone Fiat Doblò, con a bordo una coppia, è rimasto coinvolto in un violento tamponamento. Secondo una prima ricostruzione, il furgone sarebbe stato urtato violentemente da una vettura sopraggiunta da dietro. A seguito dell’impatto, il conducente del Doblò ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada finendo per cappottarsi. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi e per ricostruire con precisione le responsabilità dell’incidente.

L’allarme ha mobilitato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze del 118, i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, oltre all’elisoccorso. Le condizioni della donna che viaggiava a bordo del furgone sono apparse più preoccupanti: dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena per ulteriori accertamenti. Meno gravi, in base alle prime informazioni, le ferite riportate dall’uomo.

Il sinistro ha causato rallentamenti e disagi lungo la Statale 16, in seguito alla circolazione a senso unico.