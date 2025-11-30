Ravenna. Tamponamento sulla Statale 16, grave una donna trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena

Ravenna
  • 30 novembre 2025
Ravenna. Tamponamento sulla Statale 16, grave una donna trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena
Ravenna. Tamponamento sulla Statale 16, grave una donna trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la Statale 16, all’altezza del chilometro 150+400, nel tratto compreso tra il centro commerciale Esp e il Centro iperbarico di Ravenna. Erano circa le 15 quando un furgone Fiat Doblò, con a bordo una coppia, è rimasto coinvolto in un violento tamponamento. Secondo una prima ricostruzione, il furgone sarebbe stato urtato violentemente da una vettura sopraggiunta da dietro. A seguito dell’impatto, il conducente del Doblò ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada finendo per cappottarsi. La dinamica è ora al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per i rilievi e per ricostruire con precisione le responsabilità dell’incidente.

L’allarme ha mobilitato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate due ambulanze del 118, i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, oltre all’elisoccorso. Le condizioni della donna che viaggiava a bordo del furgone sono apparse più preoccupanti: dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena per ulteriori accertamenti. Meno gravi, in base alle prime informazioni, le ferite riportate dall’uomo.

Il sinistro ha causato rallentamenti e disagi lungo la Statale 16, in seguito alla circolazione a senso unico.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui