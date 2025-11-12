“Ravenna take a look”: terminate le riprese del videoclip

Ravenna si prepara a raccontarsi attraverso la forza della musica e delle immagini. Sono, infatti, terminate le riprese del videoclip “Ravenna, take a look”, realizzato nell’ambito del progetto Ravenna Welcomes Talents, promosso dal Comune di Ravenna e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna grazie alla legge regionale 2/2023 per l’Attrazione e la valorizzazione dei talenti.

Il videoclip diretto da Gerardo Lamattina è stato prodotto dallo studio ravennate Panebarco, sulla canzone originale del bolognese Riccardo Nanni, famoso per la composizione di “Mueve la colita”. A interpretarla la giovanissima cantante Ottavia Salerno. Oltre a lei tantissimi gli artisti e performer coinvolti grazie alla consulenza di Monica Ratti che da anni cura e organizza iniziative legate alla danza. Il videoclip è un’opera corale, che ha l’obiettivo di restituire un ritratto autentico e vitale di Ravenna: una città che custodisce un’identità storica unica e, al tempo stesso, una vibrante anima creativa.

Le riprese hanno attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi di Ravenna, trasformandoli in scenari di danza, musica e movimento. Dal cuore del centro storico fino agli spazi contemporanei della Darsena, ogni inquadratura è stata pensata per mettere in dialogo passato e presente, tradizione e innovazione. Il videoclip diventa così un mosaico di immagini e talenti, capace di raccontare la città non solo come custode di bellezza, ma come laboratorio vivo di creatività.