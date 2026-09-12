Ravenna, tagliato il nastro alla nuova piscina Gianni Gambi: al via tre giorni di open day gratuiti

Un momento di svolta per lo sport cittadino: questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la nuova piscina del centro nuoto comunale Gianni Gambi di Ravenna. L’impianto, realizzato grazie alla collaborazione tra Comune, Aquavanti e Ar.Co Lavori con la gestione affidata a Coopernuoto, sostituisce la vecchia struttura attiva da oltre cinquant’anni. Al taglio del nastro hanno presenziato le autorità locali e i vertici sportivi, guidati dal sindaco Alessandro Barattoni che ha sottolineato l’importanza della sinergia tra pubblico e privato per regalare alla comunità una struttura moderna, efficiente e sostenibile.

La nuova struttura offre una vasca principale da 25 metri a 10 corsie e una vasca ludica per le famiglie e i più piccoli. I lavori proseguiranno comunque nei prossimi mesi per completare anche una vasca olimpionica da 50 metri a 10 corsie. Per festeggiare l’evento con la cittadinanza, l’impianto aprirà subito le porte da oggi pomeriggio con tre giornate di open day gratuiti previa prenotazione online, prima di far partire la regolare programmazione delle attività e del nuoto libero a partire da martedì 15 settembre.