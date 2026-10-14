Ravenna, tagli di alberi e pini a rischio: questa sera l’assemblea pubblica di cittadini e Lipu

Si terrà questa sera, mercoledì 14 ottobre, dalle 20:30 alle 22:30, un’importante assemblea pubblica dedicata alla salvaguardia del verde urbano. L’incontro, ad ingresso libero, si svolgerà presso la sede di VolontaRomagna in via Agro Pontino 13/A a Ravenna, promosso dal gruppo “Salviamo i pini a Lido di Savio e Ravenna” in collaborazione con la LIPU locale. L’iniziativa nasce per dare voce alle continue segnalazioni di cittadini preoccupati per la sorte delle alberature del territorio. Secondo gli organizzatori, anni di cattiva informazione e interventi invasivi hanno generato un clima di diffidenza sconsiderata verso gli alberi ad alto fusto, in particolare i pini domestici. Le conseguenze si traducono troppo spesso in capitozzature estreme, abbattimenti drastici e danneggiamenti alle radici durante i lavori stradali, privando una città fortemente inquinata dei fondamentali benefici ambientali offerti dalle piante adulte e della biodiversità custodita nei loro micro-ecosistemi. Durante la serata si raccoglieranno nuove testimonianze e ci si confronterà sulle strategie per tutelare in maniera competente il patrimonio arborio cittadino.