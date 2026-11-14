Ravenna, sventata truffa da 48mila euro in banca: l’intuito della cassiera salva un cliente

Una truffa da 48.300 euro è stata sventata a Ravenna grazie all’intuito e alla prontezza del personale della Sede Centrale della Cassa di Ravenna. Protagonista del salvataggio è la cassiera Rita Savini, che insieme alla vice direttrice Sonia Zaccaria e al direttore Gianni Lensi è riuscita a bloccare un bonifico istantaneo prima che fosse troppo tardi.

Il raggiro era iniziato con un falso sms di Nexi relativo a un presunto pagamento da 1.850 euro. Chiamando il finto servizio clienti indicato nel messaggio, il correntista era stato messo in guardia da un falso operatore antifrode e subito dopo contattato da un sedicente carabiniere, che utilizzava il numero clonato della caserma di Ravenna. Con una serie di telefonate incalzanti, i malviventi avevano convinto l’uomo a recarsi allo sportello per disporre un bonifico istantaneo da 48.300 euro, rassicurandolo che l’operazione sarebbe stata poi annullata su ordine di un giudice e istruendolo a scrivere “restituzione di fondi familiari” nella causale per non destare sospetti.

Arrivato in banca agitato e perplesso, il cliente ha attirato l’attenzione di Rita Savini, che con una scusa ha subito coinvolto Sonia Zaccaria e il direttore Gianni Lensi. Intuendo la manipolazione in corso, il personale ha messo in guardia l’uomo sulle truffe telefoniche e sulla natura irrevocabile dei bonifici istantanei, convincendolo a prendersi del tempo per riflettere. Quando il cliente ha comunicato ai truffatori di aver rinunciato al versamento, ha ricevuto pesanti minacce perfino da un finto comandante dell’Arma, decidendo così di chiudere la telefonata e tornare in filiale – dove è stato accolto e rasserenato nonostante gli sportelli fossero ormai chiusi – per poi sporgere denuncia ai veri carabinieri. Per il sangue freddo dimostrato, Rita Savini è stata ufficialmente premiata dai vertici della Cassa di Ravenna, il presidente Antonio Patuelli e il direttore generale Nicola Sbrizzi, insieme al comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Andrea Lachi.