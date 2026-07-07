Ravenna. Svaligiata la cassaforte di Mondo Convenienza

Cassaforte svaligiata nel fine settimana all’interno del punto vendita di Mondo Convenienza, a Fornace Zarattini lungo via Faentina. Una banda di malviventi è riuscita a introdursi all’interno del negozio passando da un ingresso secondario adibito al carico/scarico merci. Non hanno toccato la merce, ma se ne sono andati con i contanti custoditi all’interno del negozio, per un bottino complessivo di circa 4 o 5mila euro.

Ad accorgersi della spaccata è stato il titolare dell’attività, che ieri mattina all’apertura non pensava di ritrovarsi con una delle porte laterali danneggiate. Un’amara scoperta che lo ha costretto a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo operativo radiomobile, insieme ai colleghi della Scientifica. Per un paio d’ore gli inquirenti hanno effettuato i rilievi finalizzati a recuperare eventuali impronte o reperti di interesse. Anche i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona sono stati acquisiti per essere poi esaminati. L’analisi è affidata agli inquirenti del Nucleo investigativo.

Stando a quanto emerso finora sentendo il personale di Mondo Convenienza, risulta che il negozio avesse chiuso sabato sera. In cassa c’erano poche migliaia di euro, non più di 5mila, lasciate dopo l’ultimo deposito fatto nel weekend. Non è chiaro se i ladri abbiano fatto irruzione già nella nottata tra sabato e domenica oppure nelle 24 ore successive. E’ però facile presumere che l’orario indicativo dell’accesso venga definito proprio grazie all’analisi dei filmati. I video - da quanto trapelato al momento - non inquadrano l’arrivo dell’auto dei banditi, ma consentono di individuare almeno 3 o 4 persone dirigersi verso un’entrata secondaria adibita al carico/scarico merci e poi fuggire dopo un po’, evidentemente, con le tasche piene di contanti.