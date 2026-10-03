Ravenna, sulla linea gratuita di autobus i passeggeri crescono del 25%

RAVENNA. Nei primi 15 giorni di orario invernale “la Linea 1 del trasporto pubblico locale gestita da Start Romagna, che il Comune di Ravenna ha reso gratuita, ha registrato un +25% di passeggeri rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”. Ne dà notizia la stessa amministrazione comunale, affermando che si tratta di “un segnale importante, che conferma come il trasporto pubblico locale sia una leva fondamentale per la qualità della vita, per l’ambiente e per l’accessibilità della città”. Soddisfatto anche il sindaco Alessandro Barattoni, secondo cui “questi primi dati ci dicono che la direzione è quella giusta. Questi numeri- aggiunge- dimostrano che quando il trasporto pubblico viene reso più accessibile, competitivo e gratuito i cittadini rispondono: è un investimento che vale e che vogliamo continuare a rafforzare”. Da parte sua, il presidente di Start Romagna Andrea Corsini dichiara che per l’azienda “è importante accompagnare Ravenna in questo percorso, mettendo a disposizione un servizio efficiente e capace di rispondere alle esigenze di cittadini, studenti, lavoratori e visitatori”. La gratuità della Linea 1, osserva, “rappresenta un’opportunità per avvicinare sempre più persone al trasporto pubblico e contribuire a costruire una mobilità più sostenibile e integrata con la città”. Infine, l’amministrazione ricorda di “aver consolidato questa misura per i prossimi tre anni, dopo la sperimentazione dello scorso anno sulla Linea 80, con una differenza sostanziale: la gratuità è stata estesa all’intera linea e non più solo a un tratto”. Una scelta che “unisce i parcheggi gratuiti in attestazione alla città al centro storico e ai principali luoghi della salute e della cura fino a Porto Fuori”.