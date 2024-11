Ravenna, sull’abbattimento dei pini di Lido di Savio deciderà il Tribunale

RAVENNA. Spetta al giudice l’ultima parola sull’abbattimento dei pini di Lido di Savio a Ravenna, necessario per fare spazio al Parco marittimo. Dopo la prima udienza ieri in Tribunale sul ricorso presentato dai cittadini, con il giudice che si è preso una settimana di tempo per la decisione, questo pomeriggio in consiglio comunale la capogruppo della Pigna Veronica Verlicchi chiede conto all’amministrazione del futuro dei 49 pini attraverso un question time. O almeno di alcuni di essi, dato l’impegno preso durante la discussione della petizione il 28 ottobre scorso, a valutare il non abbattimento di alcune alberature. La civica vuole sapere quali e quante, e le date di prove e valutazioni strumentali. Ma l’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte precisa che «non avrebbe problemi a fornire» tutte le informazioni, «ma occorre tenere conto degli sviluppi giudiziari». Il Comune è costituito in giudizio sul ricorso e “non è opportuno entrare nel merito”, osserva. Occorre attendere la pronuncia del giudice. Per l’assessore, dunque, “il tema si è spostato su un altro tavolo ed è giusto rispettare quanto deciderà”. Un silenzio che manda su tutte le furie Verlicchi: «Fa un dispetto a se stessa, facendo una figuraccia, e ai cittadini non dando risposta». Esiste la separazione dei poteri e il giudice, argomenta, ieri ha disposto una sospensione non l’obbligo all’assessore di non parlare. «è indegna in tutte le sue deleghe», conclude.