Ravenna, successo per “Puliamo il Mondo”: “Un atto di amore per la città”

Ieri mattina, domenica 21 settembre, molti cittadini e attivisti di Ravenna hanno partecipato all’iniziativa nazionale “Puliamo il Mondo”, promossa da Legambiente, con il patrocinio del Comune, e arricchita dalla collaborazione di Plastic Free, associazioni e comitati cittadini. Decine di volontari hanno raccolto rifiuti e plastica nelle aree verdi e lungo i percorsi urbani, dimostrando quanto sia forte il senso di comunità e la volontà di prendersi cura della città.

“Oggi non abbiamo solo ripulito un’area della città – è il commento dell’assessore al Verde, pubblico Giancarlo Schiano presente all’evento –, abbiamo dato un segnale di comunità, di amore per Ravenna e di responsabilità verso le generazioni future. Vedere così tanti cittadini uniti da uno stesso obiettivo è la dimostrazione che insieme possiamo fare la differenza. Il Comune di Ravenna ringrazia di cuore tutte le associazioni, i volontari e i cittadini che hanno preso parte alla giornata, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una città più verde, vivibile e sostenibile”.