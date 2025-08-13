Ravenna, sub disperso in zona Paguro. Dispiegamento di forze per trovarlo

RAVENNA - Sono in corso le ricerche per un sub disperso al Paguro di Ravenna. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un turista che era in barca insieme ad un gruppo e si è immerso nella zona in cui si trova la piattaforma inabissata. Non è però tornato in superficie e i compagni hanno dato l’allarme. La Guardia Costiera ha inviato unità da Ravenna, Cesenatico e Rimini. Presente anche un elicottero dell’Aeronautica, i sommozzatori del Roan della Guardia di Finanza di Rimini e i sommozzatori con una motobarca e un elicottero dei Vigili del Fuoco. A coordinare le ricerche la Capitaneria di Porto.