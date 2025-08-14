Ravenna, sub disperso: continuano le ricerche VIDEO

Si è immerso per esplorare il relitto del Paguro e non è più risalito in superficie: sono ridotte al lumicino le speranze di ritrovare vivo il sub 50enne disperso dal primo pomeriggio di ieri a 11 miglia dalla costa ravennate. L’uomo, un turista proveniente da fuori regione, aveva raggiunto la zona di immersione a bordo di uno dei gommoni del Dive Planet, centro subacqueo riminese che organizza quotidianamente gite al relitto della piattaforma metanifera, inabissatasi per un incidente il 28 settembre del 1965 causando la morte di 3 persone. Ieri intorno alle 13.30, è scattato l’allarme da parte di chi non ha visto risalire sul gommone il 50enne: le ricerche, coordinate dalla Guardia costiera regionale di Ravenna, sono andate avanti senza sosta fino al tramonto e sono riprese stamane all’alba.