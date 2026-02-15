Ravenna. Sub annegato, i consulenti: “Coppola non era idoneo”

Ugo Coppola non era idoneo a qualsiasi attività subacquea, non solo all’immersione a Ravenna del 13 agosto 2025, quando morì nel corso dell’escursione di gruppo al relitto del Paguro. E quella mattina, quando giunse a Porto Corsini dopo essere salpato con il Dive Planet di Rimini, era già disidratato ancor prima di entrare in acqua. Questo perché aveva indossato la muta fin dal momento in cui era salito sul gommone per affrontare un viaggio in mare di 45 minuti per arrivare al largo della costa ravennate. Una muta stagna, sotto il sole.

La sua avventura alla scoperta della piattaforma metanifera inabissatasi nel 1965 dopo l’esplosione che costò la vita a tre persone e divenuta punto di riferimento per gli appassionati di diving, è durata appena qualche minuto. Dalle 10.25, ora di inizio dell’immersione, alle 10.30, quando il suo cuore è andato in arresto cardiaco.

Fra gli altri membri del gruppo qualcuno si sarebbe subito accorto che era in difficoltà: a bordo del gommone, l’hanno prima visto riemergere, per poi tornare sotto la superficie e sparire. Nonostante ciò l’allarme alla Capitaneria di porto sarebbe partito solamente verso le 13.30.

Sono questi i dettagli inediti che emergono dall’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Silvia Ziniti sulla morte del 54enne pescarese, per la quale quattro persone sono indagate a vario titolo per omicidio colposo e omissione di soccorso. Si tratta del fondatore 59enne del Dive Planet di Rimini, il centro sportivo con il quale la vittima era partita per l’escursione di gruppo, di altri due referenti del club, un 44enne di Bellaria-Igea Marina e un 27enne di Perugia, e della dottoressa 41enne romana specializzata in medicina subacquea e iperbarica che firmò alcuni certificati di idoneità con i quali Coppola ottenne i brevetti necessari per immergersi.