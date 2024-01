Al via un nuovo corso di primo livello organizzato dalla società Ravenna Sub. L’incontro per la presentazione dell’iniziativa, cui seguirà un tuffo in compagnia degli istruttori, è in programma il 6 febbraio 2024 alla piscina comunale di Ravenna alle ore 20. Per informazioni e iscrizioni gli interessati possono contattare via whatsapp il numero 348 3539257.