Ravenna, striscione degli ultras della Spal davanti a prefettura e questura: una ventina di persone identificate

La Digos ha identificato una ventina di persone che stamattina hanno affisso striscioni davanti alle sedi di prefettura e questura di Ravenna: si tratta di soggetti legati alla galassia ultras della Spal. Sugli striscioni campeggiava la scritta “Buon 13/12”: un rimando all’acronimo “Acab” utilizzato anche in ambienti antagonisti contro le forze dell’ordine. La Curva Ovest Ferrara ha rivendicato l’azione come segno di protesta nei confronti delle autorità per il divieto di accesso agli stadi durante le trasferte della squadra estense.

Domenica per Faenza-Spal è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Ferrara.