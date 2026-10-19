Ravenna, stop all’acqua dalle 21 in tutta la città: lavori nella notte

Interruzione totale del servizio idrico dalle 21 di questa sera in tutta l’area urbana di Ravenna per consentire la riparazione definitiva della rete danneggiata in via Baccarini questa mattina. I tecnici di Hera, completati gli scavi e l’evacuazione dell’acqua, procederanno alla sostituzione di un importante tratto di condotta in ghisa. L’intervento dovrebbe concludersi nel corso della notte, salvo imprevisti.

Fino alle 21 resterà in vigore l’attuale assetto della rete, con possibili cali di pressione e difficoltà di erogazione soprattutto ai piani più alti degli edifici. Per limitare i disagi sono disponibili autobotti in piazza Natalina Vacchi, al Pala De André e in via Sighinolfi, nell’area del mercato.

Per segnalazioni ed emergenze è attivo 24 ore su 24 il numero di Pronto intervento Hera: 800.713.900.