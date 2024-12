Ravenna, stop al fumo ai parchi e alle fermate: il progetto del Comune

RAVENNA - Ravenna vuole allargare le aree libere dal fumo, partendo dai parchi pubblici e dalle fermate del bus. La strada seguita ricorda quella del Comune di Milano, dove dal primo gennaio scatterà il “divieto di sigaretta” anche all’aperto. Nel capoluogo lombardo, infatti, si è arrivati al divieto integrale partendo nel 2021 con il bando del fumo in alcune zone specifiche, come le fermate dei mezzi pubblici, i parchi e le aree verdi, tra cui le aree cani, le aree giochi, i cimiteri e le strutture sportive.

Il progetto di Ravenna è molto simile a questo primo step. In collaborazione con l’Ausl Romagna, si punta a fare della città una “città libera dal fumo”, avviando un «processo virtuoso che progressivamente porti la città a liberarsi dal fumo di tabacco». Saranno così inizialmente individuati alcuni parchi pubblici in cui sarà vietato fumare. «Alcuni parchi cittadini e delle frazioni comunali, infatti, sono particolarmente frequentati da persone fragili e famiglie con bambini, poiché ubicati in prossimità di scuole per l’infanzia, asili nido e scuole primarie, oppure sono luoghi di elezione per attività specifiche ed educative, come centri ricreativi estivi sia pubblici che privati».

Si vuole inoltre «avviare un percorso di interlocuzione con soggetti e realtà territoriali per valutare l’eventuale individuazione di aree gioco libere da fumo sul litorale ravennate». Ma non è tutto: proprio come a Milano, si sta pensando di vietare il fumo alle fermate dei bus, attraverso una collaborazione con i soggetti competenti per delimitare una zona “smoking free” nelle varie pensiline.

Il progetto prevede anche multe, in particolare nella sezione in cui si descrive il modo in cui sarà monitorato il percorso: saranno analizzati alcuni indicatori di salute e verificati i comportamenti dei cittadini. In particolare: «Sanzioni e controlli della polizia locale, accessi ai centri antifumo Ausl, andamento dei dati epidemiologici e delle attività delle unità operative coinvolte». Ravenna sarà candidata alla «rete delle Città Sane». Insieme all’Ausl verrà realizzata una campagna informativa per la cittadinanza e sarà aggiornato lo strumento “Mappa della Salute”, che ha l’obiettivo di rendere più fruibili «le scelte salutari, includendo tutti i luoghi coinvolti nel progetto e rendendo ben identificabili le aree libere dal fumo».