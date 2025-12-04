Ravenna, stop agli abbattimenti dei capanni: il Tar sospende l’ordinanza del Comune

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha accolto la domanda cautelare presentata da Italia Nostra contro l’ordinanza comunale che imponeva la demolizione dei capanni balneari storici. Con l’ordinanza depositata martedì, il collegio presieduto da Ugo Di Benedetto ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, fissando l’udienza di merito per l’11 giugno 2026.

La decisione del Tar, che compensa anche le spese di questa fase, rappresenta un importante passo per l’associazione, rappresentata dall’avvocato Giuliano Picchio, che aveva chiesto di riconoscere ai capanni un valore storico, paesaggistico ed etnoantropologico. Nel ricorso, Italia Nostra aveva contestato l’equiparazione dei manufatti a semplici costruzioni abusive, evidenziando come per decenni i detentori avessero versato regolarmente un canone al Comune e sostenendo che il provvedimento fosse maturato nel contesto del progetto “Parco Marittimo”,

