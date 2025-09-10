Ravenna, “Sto andando a piedi a Venezia”: la Polizia Locale soccorre un 88enne in stato confusionale

“Sto andando a piedi a Venezia”: la Polizia Locale lo mette in salvo. Ieri mattina, verso le 12, veniva segnalata alla Sala Operativa della Polizia Locale di Ravenna, la presenza di un uomo che camminava in stato confusionale nella via Sant’Alberto.

Una pattuglia del Pronto Intervento, giunta sul posto per le verifiche, avvistava un uomo, di 88 anni, di nazionalità albanese e residente nell’abitato di Ravenna, che riferiva di essere diretto a piedi a Venezia. Rilevata la necessità di aiuto, sono stati svolti immediati accertamenti per risalire all’identità e alle persone affidatarie dell’anziano, munito soltanto di un abbonamento al trasporto pubblico di linea.

Risolutiva la mediazione telefonica svolta da uno dei dipendenti amministrativi in servizio presso la Polizia Locale di Ravenna, madrelingua albanese. In pochi minuti è stato così possibile contattare il nipote dell’anziano e riaccompagnarlo presso la propria residenza