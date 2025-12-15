Ravenna, stazione ferroviaria: completati i lavori di riqualificazione - Gallery

Una stazione ferroviaria che ora è anche un luogo urbano con l’atrio diventato un museo. E’ quella di Ravenna che, coi lavori da 15 milioni realizzati da Rfi, ha visto il restyling e il recupero di ambienti, ora pronti per ospitare nuovi servizi per cittadini e turisti. Il tutto a stazione sempre aperta. L’intervento, progettato in sinergia col Comune, si inserisce fra le attività previste dal Protocollo per lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni ferroviarie, firmato nel 2021 da Rfi e Regione per rendere le stazioni ferroviarie hub di mobilità sostenibile e migliorarne la fruibilità. Uno degli obiettivi dei lavori è stato infatti garantire una migliore accessibilità ai servizi da parte di tutti i passeggeri.
Le quattro banchine sono state innalzate a +55 centimetri come da standard europeo per agevolare entrata e uscita dai treni, ci sono nuovi percorsi tattili, l’illuminazione è potenziata e a led come sono stati potenziati gli impianti di informazione. Ci sono anche tre nuovi ascensori ed è stato riqualificato il sottopassaggio. L’edificio della stazione ha visto riqualificazione, restauro, manutenzione delle coperture e pulizia delle facciate. La stazione ha una nuova sala d’attesa e i servizi igienici sono rinnovati.