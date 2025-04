A Ravenna è iniziata l’operazione di “trasloco” per la statua del Marinaio. Al termine di un iter burocratico durato un decennio, per il Monumento ai Caduti del Mare, è arrivata l’ora di trasferirsi dalla sponda sinistra del Canale Candiano, nei pressi del cimitero monumentale, al molo nord di Porto Corsini. Prima del cambio di sede, la statua sarà sottoposta ad un restyling e ad un’operazione di trattamento per il basamento.