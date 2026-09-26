Ravenna, Stagione dei Teatri 2026-27: programma, biglietti e abbonamenti

A Ravenna è stato presentato al Teatro Alighieri il cartellone 2026-2027 de La Stagione dei Teatri, organizzato da Ravenna Teatro in collaborazione con l’Amministrazione comunale, che sarà ospitato nei due teatri cittadini, il Rasi e l’Alighieri. La nuova Stagione dei Teatri è all’insegna della multidisciplinarietà: prosa, danza, performance e video-installazioni animeranno il programma 2026-2027, affrontando temi quali la memoria, la politica contemporanea, le relazioni umane, la storia e la società.
L’abbonamento alla Stagione prevede 6 titoli fissi e 2 a scelta tra 16 spettacoli, per un totale di otto appuntamenti. Completano la programmazione due lavori fuori abbonamento e otto eventi nel prologo tra settembre e novembre, per un totale di 32 appuntamenti, fra teatro, installazioni e danza.