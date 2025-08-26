Ravenna. Stadio blindato, il prefetto: «Il problema? Il Benelli è in centro»

Sabato scorso, in occasione della sfida contro il Campobasso, le misure di sicurezza attuate attorno allo stadio sono apparse a molti eccessive: percorsi chiusi anche a pedoni e biciclette, recinzioni nell’area antistante l’impianto, limitazioni alla circolazione e controlli stringenti hanno sollevato più di una perplessità. L’immagine restituita è quella di un impianto “blindato”, con effetti collaterali non trascurabili: parcheggi lontani, lunghi tempi di accesso e disagi sia per i tifosi, sia per i cittadini non coinvolti nell’evento.

Sollecitato sul tema, il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi ha spiegato il processo decisionale che porta all’adozione di tali misure. «I dettagli tecnici di sicurezza per ogni partita sono stabiliti dal questore, attraverso un’ordinanza - chiarisce Ricciardi - sulla base di quanto definito in un tavolo tecnico (in cui siedono, oltre alla Questura e alla Prefettura, anche le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, il 118, le due società e il responsabile della sicurezza dello stadio, ndr)». Fondamentale è la valutazione del livello di rischio dell’evento, secondo i criteri indicati dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

L’approdo in Serie C ha comportato un salto di livello anche sotto il profilo della sicurezza, spiega ancora il prefetto. «Questa categoria implica la presenza di tifoserie più numerose e talvolta più vivaci. È necessario adeguare le misure al nuovo contesto, anche in funzione dell’eventuale rivalità tra tifoserie». In particolare, Ricciardi sottolinea che «la posizione dello stadio in pieno centro urbano rende più complessa l’applicazione di misure efficaci e allo stesso tempo poco invasive. È un problema già vissuto ad Alessandria e comune a molte città. Anche a Bologna, dove abito, quando c’è una partita i disagi per la viabilità sono inevitabili».