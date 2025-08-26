Ravenna. Stadio blindato, il prefetto: «Il problema? Il Benelli è in centro»

L’organizzazione delle partite di calcio nei campionati professionistici impone un equilibrio sempre più delicato tra sicurezza pubblica ed esigenze di vivibilità urbana. Il caso del Bruno Benelli, tornato ad accogliere il grande pubblico con l’approdo del Ravenna in Serie C, ha riportato al centro dell’attenzione le modalità di gestione degli eventi sportivi ad alta affluenza in impianti cittadini, con disagi segnalati tanto dai tifosi quanto dai residenti, in particolare quelli di via San Mama.Sabato scorso, in occasione della sfida contro il Campobasso, le misure di sicurezza attuate attorno allo stadio sono apparse a molti eccessive: percorsi chiusi anche a pedoni e biciclette, recinzioni nell’area antistante l’impianto, limitazioni alla circolazione e controlli stringenti hanno sollevato più di una perplessità. L’immagine restituita è quella di un impianto “blindato”, con effetti collaterali non trascurabili: parcheggi lontani, lunghi tempi di accesso e disagi sia per i tifosi, sia per i cittadini non coinvolti nell’evento.