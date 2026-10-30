Ravenna, “sta per uscire una nave carica di armi”: i militanti bloccano il canale a bordo di 8 gommoni VIDEO GALLERY

“Dal porto di Ravenna sta per uscire una nave mercantile che trasporta armi e vogliamo bloccarla”. Una giornata di mobilitazione contro la guerra e le armi a Ravenna ha trovato il suo apice nel pomeriggio di oggi al porto canale di Marina di Ravenna. I militanti hanno appreso dell’imminente partenza di una nave carica di armi, quindi sono scesi a bordo di 8 gommoni per bloccare il traffico sul canale, in via della Foca Monica all’altezza della centrale Enel. Guardia Costiera e Guardia di Finanza stanno controllando il regolare svolgimento della manifestazione di protesta.

L’uscita della nave è prevista per sabato mattina alle 5, con i militanti decisi a resistere, dandosi il cambio per continuare il blocco.