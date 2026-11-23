Prima ha spruzzato, senza apparente ragione, dello spray al peperoncino addosso a tre ragazzi, di cui una minorenne, poi quando la Polizia locale di Ravenna lo ha trovato, ha aggredito gli agenti, e danneggiato la porta del comando in preda ai fumi dell’alcol. E alla fine è stato arrestato. E’ quanto accaduto nella notte a Ravenna. Il tutto è partito in via IV Novembre, quando la Polizia Locale ha soccorso i tre giovani, due ragazzi maggiorenni e una ragazza minorenne, che hanno raccontato dell’aggressione. La ragazzina, che lamentava una forte irritazione al viso, è stata affidata alle cure dei sanitari, che sono arrivati in ambulanza, mentre venivano allertati anche i genitori.

Trovato il presunto colpevole, un 23enne egiziano, gli agenti lo hanno fatto salire sull’auto di servizio e il 23enne, durante il tragitto, ha sferrato diversi calci contro la portiera posteriore destra, danneggiandone il telaio, e colpito più volte il finestrino. Al Comando, il comportamento violento è proseguito con lo straniero che, dopo aver minacciato di morte uno degli agenti, ha più volte colpito la porta della sala, spaccando il vetro. Così il 23enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato lo spray al peperoncino, due tessere sanitarie intestate a persone diverse dall’interessato e un bancomat. Il ventitreenne non è stato in grado di fornire giustificazioni e quindi ha incassato anche la denuncia per porto di strumenti atti ad offendere e ricettazione. E ancora, i vigili gli hanno trovato addosso 0,38 grammi di cocaina. Stamattina alla fine dell’udienza, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e il 23enne ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.