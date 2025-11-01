Ravenna, spray al peperoncino tra i passeggeri del pullman: una bambina all’ospedale - Gallery

All’interno di un piccolo pullman parte lo spray al peperoncino e una bambina finisce all’ospedale. Un pomeriggio che poteva avere conseguenze ancora più gravi quello di oggi a Ravenna. Poco dopo le 15, in via Faentina nei pressi della rotonda San Michele, un pullman di piccole dimensioni di una ditta privata stava trasportando minori e adulti, quando per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri, qualcuno ha usato lo spray al peperoncino all’interno dell’abitacolo. Il conducente ha immediatamente accostato il mezzo attivando i soccorsi: un primo bilancio parla di almeno sette-otto persone intossicate. Sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata e a destare particolare apprensione erano le condizioni di una bambina, trasportata in ambulanza in ospedale in codice 2 pediatrico.