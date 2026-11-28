Una giornata speciale dedicata ai super-sposi della città. Il Comune di Ravenna festeggia le coppie ravennati che nel 2026 raggiungono il traguardo dei 50, 60 e 70 anni di matrimonio. Una mattinata dedicata alle nozze d’oro, di diamante e di platino, per rendere omaggio a tante storie di vita condivisa, che rappresentano un patrimonio di affetti, esperienze e memoria per tutta la comunità. La cerimonia ha preso il via alle 9 al Pala De Andrè, alla presenza dell’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni e del sindaco Alessandro Barattoni. Sul palco il cantante Paolo Mengoli ha intrattenuto le centinaia di coppie presenti.

Una mattinata di festa e condivisione dedicata alle nozze d’oro, di diamante e di platino, durante la quale il sindaco Barattoni ha incontrato le coppie, circa 250 quelle che hanno partecipato, e consegnato loro un ricordo a nome della città. Un’occasione per celebrare storie di vita, affetti e percorsi condivisi, riconoscendo il valore di esperienze che attraversano le generazioni e costituiscono una parte preziosa della storia della comunità ravennate. “Cinquanta, sessanta, settant’anni insieme - ha osservato il sindaco Barattoni - non sono solo un traguardo privato, ma rappresentano un patrimonio per tutta la città. Dietro ogni coppia c’è una storia fatta di lavoro, sacrifici, amicizie; in molti casi figli, nipoti, interi quartieri che sono cresciuti a partire dalla scelta di due persone. Oggi Ravenna ha voluto dire loro grazie, perché queste storie sono le radici della nostra comunità e l’esempio più bello di cosa significhi prendersi cura l’uno dell’altro, per tutta la vita. Quella di oggi è stata quindi la prima edizione di una cerimonia pubblica che vorremmo diventasse consuetudine, un appuntamento fisso per dire grazie a chi, con la propria storia, tiene unita la nostra comunità”.