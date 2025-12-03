Ravenna, “Sport Valore Comune”: premiate le eccellenze del 2025 - Gallery

Sono stati 233 gli atleti e le atlete, 30 le squadre e 16 i volontari premiati nell’ambito dell’evento ‘Sport Valore Comune’ che per questa quarta edizione si è tenuto il 2 dicembre al Teatro Alighieri, alla presenza del prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, e del sindaco Alessandro Barattoni. La manifestazione, promossa dall’assessorato allo Sport, si pone l’obiettivo di valorizzare le eccellenze sportive locali, premiando atleti tesserati e squadre per gruppi sportivi ravennati che si sono distinti nelle proprie specialità nel corso della stagione sportiva 2025. Nel foyer, ad accogliere i partecipanti, una rappresentanza di libri della biblioteca sportiva “Gino Strocchi” di Marina di Ravenna. “In qualità di sindaco con delega allo Sport - ha spiegato Barattoni - ci tenevo a partecipare a questo momento collettivo che celebra l’importanza dello sport nella nostra città. ‘Sport Valore Comune’ è una festa e, allo stesso tempo, un riconoscimento dell’immensa attività compiuta dalle associazioni e dalle organizzazioni sportive, nonché dai volontari, che impiegano il loro tempo affinché ragazze e ragazzi, donne e uomini, possano praticare la disciplina che prediligono. I numeri della partecipazione a questa manifestazione sono significativi rispetto alla diffusione e alla capillarità dello sport nella nostra città ad alti livelli. Lo sport è sinonimo di salute, partecipazione, interazione, senso civico; è un modo per imparare il rispetto delle regole e degli altri in campo e nella vita”. Tra i premiati gli atleti che si sono classificati nei primi tre posti in campionati nazionali, europei e mondiali (Federazione Coni), al primo posto in campionati nazionali, europei o mondiali (Enti di promozione) oppure atleti convocati per le rispettive nazionali, anche giovanili. Sono stati inoltre selezionati 16 volontari tra coloro che, segnalati dalle società sportive, hanno prestato per almeno vent’anni la loro opera presso le stesse. Ad inizio serata, presentata dalla giornalista Romina Bravetti, è stato anche proiettato un video con i momenti più significativi dei tanti successi ottenuti.